ВОЙНА В Украине К Харькову движется колонна РФ длиной 12,8 км

2022-04-10 11:30

 

Российская техника была замечена с помощью американского спутника возле села Большой Бурлук.

Американская частная компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки, которые показали большую колонну с российской военной техникой на востоке Украины, сообщает американский телеканал CNN 10 апреля.

Военная колонна оккупантов протяженностью восемь миль (12,8 километра) двигалась на юг через село Большой Бурлук в Харьковской области по направлению к областному центру.

Большой Бурлук находится к востоку от Харькова, недалеко от российско-украинской границы.

Как сообщал утром Генштаб, российские войска пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Изюма Харьковской области и установить контроль над Мариуполем. А в Офисе президента сказали, что наступление РФ на востоке Украины уже началось.

 

 

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