ВОЙНА В Украине ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34, летевший атаковать Николаев

2022-04-10 16:00

Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбило российский бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

Об этом сообщает 10 апреля Оперативное командование Юг.

Там рассказали, что российские оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, однако украинские войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы. В частности, зенитное ракетное подразделение ВСУ сбило российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который летел целью атаковать Николаев.

В общей сложности потери врага в зоне ответственности оперативного командования Юг за эту ночь составили 70 человек и 7 единиц техники.

Помимо артиллерийских и ракетных обстрелов, враг продолжает давить информационно, приписывая себе вымышленные победы, обвиняя украинские власти в притеснениях прав и свобод жителей южных регионов, агитируя за создание квазиреспублик», — говорится в сообщении.

Обстановка в Черном море существенных изменений не претерпела. Корабельно-катерные группы противника продолжают блокировочную деятельность. Вероятность нанесения ракетного удара остается высокой, не оставляет враг и дерзких планов высадки десанта.