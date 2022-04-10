ВОЙНА В Украине В Украину идет долгожданное потепление: синоптик назвала точную дату

2022-04-10 20:00

 

На общее потепление украинцам следует рассчитывать с 14-15 апреля.

Соответствующий прогноз сделала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Усиленный подогрев помещений всеми возможными и, главное, безопасными способами – актуальный. Цветы выносить на открытый балкон или террасу – стоит переждать до конца недели", – отметила эксперт.

Погода в Украине 11 апреля

Напомним, по прогнозу синоптика, в понедельник в Украине будет дождливо, температура воздуха где-то прогреется до +18 градусов. При этом в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях и в Крыму будет тепло, а вот на остальной территории Украины будет холодно – до +6...+13 градусов.

 

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