ВОЙНА В Украине Российские войска могут применять фосфорные бомбы в битве за Мариуполь, - разведка Британии

2022-04-11 18:00

 

Применение российскими войсками фосфорных бомб в Донецкой области повышает вероятность их будущего применения в Мариуполе по мере усиления боев за город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В Минобороны Британии подчеркнули, что, то что Россия продолжает использовать "неуправляемые бомбы", снижает способность войск различать цели и наносить удары, что может привести к значительному увеличению риска новых жертв среди гражданского населения.

"Российские обстрелы продолжались в Донецкой и Луганской областях, украинские силы отразили несколько атак, в результате которых были уничтожены российские танки, автомобили и артиллерийское оборудование", - говорится в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Российские оккупанты роют окопы вблизи Энергодара и устанавливают "Грады" вдоль берега Днепра

2022-04-11 19:30

"Элита" посыпалась: российские десантники массово отказываются воевать

2022-04-09 21:00

В Буче российские военные убили не менее 360 мирных жителей, – омбудсмен

2022-04-09 17:00

Российские оккупанты сменили тактику: Маляр оценила риски нового наступления

2022-04-09 14:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине изменили особенности выплат пенсий, субсидий и зарплат

2022-04-11 20:00

Российские оккупанты роют окопы вблизи Энергодара и устанавливают "Грады" вдоль берега Днепра

2022-04-11 19:30

В Украину прибыли французские жандармы для расследования военных преступлений РФ

2022-04-11 19:00

Российские войска могут применять фосфорные бомбы в битве за Мариуполь, - разведка Британии

2022-04-11 18:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине изменили особенности выплат пенсий, субсидий и зарплат 2022-04-11 20:00
Российские оккупанты роют окопы вблизи Энергодара и устанавливают "Грады" вдоль берега Днепра 2022-04-11 19:30
В Украину прибыли французские жандармы для расследования военных преступлений РФ 2022-04-11 19:00
Российские войска могут применять фосфорные бомбы в битве за Мариуполь, - разведка Британии 2022-04-11 18:00