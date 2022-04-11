ВОЙНА В Украине В Украину прибыли французские жандармы для расследования военных преступлений РФ

2022-04-11 19:00

В Украину в понедельник, 11 апреля, прибыла группа французских жандармов. Они помогут украинским коллегам расследовать военные преступления России в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, которые прибыли на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных неподалеку от Киева. Франция - первая, кто оказывает такую помощь", - отметил дипломат.

По словам посла, французские жандармы уже завтра приступят к работе в Киевской области.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, Франция поможет Украине собирать российские военные преступления.