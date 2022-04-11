ВОЙНА В Украине Российские оккупанты роют окопы вблизи Энергодара и устанавливают "Грады" вдоль берега Днепра

2022-04-11 19:30

 

Оккупанты роют окопы возле города Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, и устанавливают "Грады" вдоль берега Днепра.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Тelegram-канале.

"Рядом с Энергодаром возле села Новоукраинка, в сторону Ивановки, рашисты роют траншеи и окопы. Вероятно хотят "закрепиться" на позициях, ведь хорошо понимают, что никто им не подарит самую большую в Европе атомную электростанцию, а также не бросит на произвол судьбы жителей города-спутника АЭС, которые мужественно держатся в оккупации", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оккупанты возле Новоукраинки устанавливают системы залпового огня "Град" вдоль берега Днепра.

"Подчеркиваем, что это происходит в непосредственной близости к Запорожской атомной электростанции", - сообщили в компании.

 

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