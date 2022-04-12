ВОЙНА В Украине В Ровно женщину приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену

2022-04-12 11:32

В Ровно женщину осудили за государственную измену и приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

В суде прокурор доказал, что жительница Донецка в 2017 году вместе с другими лицами создала сеть информаторов, осуществлявших сбор данных по перемещению подразделений и военной техники ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов, задействованных в проведении ООС/АТО.

Полученная информация передавалась представителям спецслужб рф и так называемой "днр".