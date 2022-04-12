ВОЙНА В Украине видео В Бородянке из под завалов многоэтажных жилых домов достают тела погибших

2022-04-12 13:31

В Бородянке в ходе разбора завалов двух многоэтажных жилых домов были обнаружены тела еще семи человек.

Как сообщает ГСЧС, к работам были привлечены 226 человек и 42 единицы техники, а также 40 добровольцев из Киева.

Всего, по данным ГСЧС, с начала проведения работ из-под завалов изъято 19 погибших. Работы продолжаются.

В целом более восьми тысяч граждан уже изъявили желание добровольно помогать спасателям на освобожденных от оккупантов территориях. Большинство добровольцев - из Киева и Киевской области. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

"Такое неравнодушие поражает и вдохновляет! Многочисленные обращения и звонки типа "я зарегистрировался, когда вызовут работать?" подтверждают вашу решимость помочь людям", - сообщают спасатели.

Сообщается также, что органы местной власти и самоуправления не в состоянии привлечь всех добровольцев одновременно.

"Из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем войсками рф, а также наличия многочисленных мин-ловушек и замаскированных взрывных устройств невозможно быстро разминировать территории для дальнейшего проведения вспомогательных работ по разбору завалов. Украина в отличие от страны-агрессора ценит жизнь каждого гражданина. Наши саперы работают в режиме нон-стоп для обеспечения безопасных условий для вашей работы", - отмечают в ГСЧС.

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