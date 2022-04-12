ВОЙНА В Украине Военный эксперт оценил перспективы освобождения оккупированного Херсона

2022-04-12 16:00

Сейчас областной центр на юге Украины живет в условиях российской оккупации.

Освобождение оккупированного российскими войсками Херсона может произойти исключительно вследствие контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Таким образом он прокомментировал слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что РФ якобы готовит Херсон к обороне и дальнейшей сдаче.

"Россияне действительно понимают: в любой момент ВСУ могут начать наступление, а они должны отходить. Отступать там очень проблематично. Если посмотреть на карту, для этого есть только один мост. Через него следует вывести все войска. Можно предполагать, что они уже вывели войска за Днепр и подготовились к сдаче. Возможно, это подразумевалось", - пояснил Самусь.

По словам эксперта, если украинские войска освободят Херсон, перейдут Антоновский мост в район Новой Каховки, они смогут угрожать логистике, снабжению и подкреплению врага с территории оккупированного Крыма.

Ранее сегодня в Генштабе заявили, что российские войска в дальнейшем пытаются закрепиться на административных границах Херсонской области - об этом свидетельствуют последние действия врага.