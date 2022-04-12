ВОЙНА В Украине В ПриватБанке пояснили, почему не все украинцы получили 6500 грн

2022-04-12 18:30

В государственном ПриватБанке пояснили, почему не все украинцы, которые имеют право на помощь от государства в размере 6500 грн, получили свои выплаты.

Это связано с тем, что Министерство экономики перечислило не все средства, которые необходимы для предоставления помощи.

"Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка. Министерство экономики является распорядителем государственных средств, отвечающим за начисление средств на указанные счета пользователей", – говорится в комментарии банка.

Украинцы жалуются: подали заявку на получение помощи в Дії, проблем не возникло, однако деньги до сих пор не перечислили. Подать заявку можно было до 1 апреля. Все, кто успел это сделать в первые недели работы программы, свою помощь уже получили.

Получат деньги и те украинцы, которые отправили заявку во второй половине марта. Однако банк перечислит средства на их карту, как только получит деньги из бюджета.

Регионы, в которых осуществляются выплаты: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская области и Киев.

Обратиться за помощью могут такие категории украинцев:

те, кто работает на условиях трудового договора, гиг-контракта или на других законных основаниях;

физлица-предпринимали (ФЛП), которые платят ЕСВ и не имеют долгов за 4-й квартал 2021 года.