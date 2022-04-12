ВОЙНА В Украине Путин назвал "благордными" цели войны с Украиной

2022-04-12 19:00

Птн в очередной раз заявил, что "цели и задачи операции в Украине будут выполнены".

Президент рф назвал "благородными" цели так называемой "спецоперации" в Украине. Об этом он заявил во время посещения космодрома Восточный с Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля.

"Нет никаких сомнений, что цели и задачи операции в Украине будут выполнены, они благородные - помощь людям Донбасса", - сказал хло.

По его словам, "столкновение с выращивавшимися в Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени".

Также путин заявил, что российские войска в Украине "действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно".





