ВОЙНА В Украине Путин назвал "благордными" цели войны с Украиной

2022-04-12 19:00

  Птн в очередной раз заявил, что "цели и задачи операции в Украине будут выполнены".

Президент рф  назвал "благородными" цели так называемой "спецоперации" в Украине. Об этом он заявил во время посещения космодрома Восточный с Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля.

"Нет никаких сомнений, что цели и задачи операции в Украине будут выполнены, они благородные - помощь людям Донбасса", - сказал хло.

По его словам, "столкновение с выращивавшимися в Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени".
Также путин заявил, что российские войска в Украине "действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно".


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