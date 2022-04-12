ВОЙНА В Украине Стало известно, какой вес всей уничтоженной российской техники в Украине

2022-04-12 19:30

 

Вес всей уничтоженной российской техники в Украине составляет около 85 тысяч тонн. Этот металлолом можно использовать для восстановления инфраструктуры Украины, но сперва его надо правильно утилизировать.

Детали: Украинские военные с начала войны уничтожили пять тысяч единиц российской техники. Вес всей уничтоженной техники врага на 8 апреля — 85 тысяч тонн, пишет Forbes.

Издание отмечает, что это:

— около 75 000 тонн — углеродистая и нержавеющая сталь;

— 2500 тонн — алюминий;

— 1000 тонн — медь;

— более 360 тонн титана и магния;

— 10 кг платины, 18 кг золота и 1,2 тонны серебра.

«Теперь это металлолом на 45 млн долларов... который можно будет использовать для восстановления инфраструктуры страны, но сперва эту технику нужно правильно утилизировать», — говорится в сообщении.

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