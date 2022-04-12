ВОЙНА В Украине РФ планировала создание "народных республик" в западных областях Украины - СБУ

2022-04-12 20:30

Организатор и ключевые лица, которые должны были этим заниматься, задержаны в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Кремль планировал создать "народные республики" в западных областях Украины, но СБУ этому помешала.

Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

Согласно сообщению, один из участников группировки, которая по заданию РФ планировала создание "народных республик", пошел на сотрудничество со следствием. Он рассказал, что группа начала работу по свержению конституционного строя еще летом 2021 года.

"На него вышел отставной сотрудник вражеской разведки, который оказался организатором "схемы". Он заявил о намерении создать новое народовластия в Украине, и если действующая власть "сама не уйдет в отставку", то группа перейдет к силовому сценарию. Для захвата власти группировка должна была завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и обеспечить их оружием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воплощение плана должно было совпасть во времени с российским полномасштабным вторжением в Украину, но благодаря работе СБУ сеть была разоблачена, а ее организатор и ключевые лица – задержаны в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.