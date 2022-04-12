ВОЙНА В Украине ВСУ успешно контратаковали врага на Луганщине: подробности

2022-04-12 21:30

В Луганской области ВСУ разгромили много вражеской техники и боеприпасов. В сети опубликовали видео остатков россиян и их бронетехники.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Успешную операцию ВСУ провели возле поселка Новоайдар. Последствия показали 12 апреля.

«ВСУ в районе Новоайдара Луганской области неплохо так поджарили российских оккупантов», – говорится в сообщении.

На видео видно множество разрушенной техники. От нее остались только щепки.

А в ночь с 10 на 11 апреля, в населенном пункте Новоайдар на Луганском направлении артиллерия 57-й отдельной мотопехотной бригады им. Кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожила вражеский полевой склад боеприпасов.

Кроме того, на Изюмском направлении в Харьковской области ВСУ уничтожили 16 вражеских батальонных тактических групп. Еще примерно 14 БТГ – уничтожили в направлении Угледар-Марьинка. То есть, всего наши воины ликвидировали около 30 вражеских БТГ в районе операции Объединенных сил в течении суток.