ВОЙНА В Украине видео В осажденном Мариуполе уже погибли до 22 тысяч человек, - глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

2022-04-13 12:28

В осажденном Мариуполе в результате обстрелов города орками погибли до 22 тысяч человек. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Обстановку в городе он назвал "тяжелой", пишет СNN.

"Ситуация в Мариуполе затрудняет уточнение количества жертв, город находится в осаде и блокаде. Сейчас мы обсуждаем от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", - сказал он.

Глава ОВА также прокомментировал сообщение о возможной химической атаке в Мариуполе, о которой сообщал полк Азов вечером в понедельник, 11 апреля.

"Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, на людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината. Три человека почувствовали себя плохо", - рассказал Кириленко, отметив, что на данный момент их жизни ничего не угрожает.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Российские войска могут применять фосфорные бомбы в битве за Мариуполь, - разведка Британии

2022-04-11 18:00

В Мариуполе под завалами есть живые люди, для их спасения нужна специальная техника – Азов

2022-04-06 20:00

Российские оккупанты готовят провокацию в Мариуполе с целью обвинить Украину, - СБУ

2022-04-05 23:30

Враг вывез на свою территорию почти 40 тысяч мариупольцев

2022-04-02 22:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Участник украинской делегации на переговорах прокомментировал тупик путина

2022-04-13 13:32

видео В осажденном Мариуполе уже погибли до 22 тысяч человек, - глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

2022-04-13 12:28

видео Создана онлайн-карта с адресами военных рф, которые убивали и мародерили в Буче, Ирпене, Гостомеле

2022-04-13 11:33

фото В Буче Киевской области началась эксгумация тел с братских могил - число погибших превышает 400 сотни

2022-04-13 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Участник украинской делегации на переговорах прокомментировал тупик путина 2022-04-13 13:32
видео В осажденном Мариуполе уже погибли до 22 тысяч человек, - глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 2022-04-13 12:28
видео Создана онлайн-карта с адресами военных рф, которые убивали и мародерили в Буче, Ирпене, Гостомеле 2022-04-13 11:33
фото В Буче Киевской области началась эксгумация тел с братских могил - число погибших превышает 400 сотни 2022-04-13 10:27