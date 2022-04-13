ВОЙНА В Украине видео В осажденном Мариуполе уже погибли до 22 тысяч человек, - глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

2022-04-13 12:28

В осажденном Мариуполе в результате обстрелов города орками погибли до 22 тысяч человек. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Обстановку в городе он назвал "тяжелой", пишет СNN.

"Ситуация в Мариуполе затрудняет уточнение количества жертв, город находится в осаде и блокаде. Сейчас мы обсуждаем от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", - сказал он.

Глава ОВА также прокомментировал сообщение о возможной химической атаке в Мариуполе, о которой сообщал полк Азов вечером в понедельник, 11 апреля.

"Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, на людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината. Три человека почувствовали себя плохо", - рассказал Кириленко, отметив, что на данный момент их жизни ничего не угрожает.