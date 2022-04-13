ВОЙНА В Украине США хотят усилить артиллерию ВСУ - Белый дом

2022-04-13 18:30

 

Речь идет об артиллерии из запасов США и облегчении переброски оружия от других союзников.

США и их союзники работают над поставками Украине артиллерии. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник, 12 апреля.

Так, она озвучила прогноз военных США относительно планов России окружить и разгромить украинские войска на Донбассе. При этом будут продолжаться воздушные и ракетные удары по остальной части страны, чтобы максимально ослабить Украину.

"Мы также ожидаем, что этот этап конфликта может затянуться надолго. И у нас не должно быть иллюзий, что Россия скорректирует свою жестокую тактику", – сказала она.

Поэтому США продолжат оказывать Украине помощь в области безопасности.

"Мы рассматриваем и анализируем запросы украинского руководства. На прошлой неделе у них был телефонный разговор с нашим главой Объединенного комитета начальников штабов и нашим советником по национальной безопасности – двухчасовой разговор, во время которого они просмотрели пункты из этого списка... Мы работаем над тем, чтобы предоставить украинцам артиллерийские системы, которые они недавно запросили в переговорах между нашими правительствами", – рассказала Псаки.

Она уточнила, что речь идет об артиллерии из запасов США и облегчении переброски оружия от других союзников.

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