ВОЙНА В Украине Финансовая помощь во время войны: кому и сколько денег платят

2022-04-13 20:00

В Министерстве социальной политики Украины рассказали о порядке выплат финансовой помощи гражданам страны в условиях войны с Россией.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала глава ведомства Марина Лазебная.

Министр отметила, что одной из самых первых программ стала "еПоддержка" - в ее рамках выплачивалось по 6,5 тысяч гривен тем, кто потеряли работу в местах активных боевых действий. По этой программе помощь от государства получали:

физические лица-предприниматели, которые уплатили единый социальный взнос за 4 квартал 2021 года;

наемные сотрудники, за которых был уплачен ЕСВ в тот же период.

Сюда не были включены работники организаций, которые получают средства из Государственного бюджета Украины, а также те ФЛП, которые не находятся в состоянии прекращения, реорганизации или ликвидации в условиях военного времени.

Далее Кабинет министров Украины одобрил программу оказания помощи на проживание для тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, но не уехали за границу. Правительство предоставляет внутренне перемещенным лицам по 3 тысячи гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и по 2 тысячи гривен - остальным лицам.

Лазебная отметила, что эти будут выплачиваться ежемесячно в течение действия военного положения в Украине и еще 30 дней после его отмены. Данные выплаты не облагаются налогом и предоставляются дополнительно к другим социальным гарантиям, таким, как пенсии, субсидии и другие виды помощи.

В то же время министр заявила, что в этом месяце стартует программа по оказанию помощи бизнесу и трудоустройству переселенцев. Кабинет министров Украины будет компенсировать работодателям часть расходов на оплату труда трудоустроенных переселенцев в течение двух месяцев - сумма составит 6500 гривен.

Кроме того, объединенные территориальные общины и граждане, которые устраивают у себя переселенцев, получат от правительства компенсацию расходов на коммунальные услуги в сумме примерно 450 гривен в месяц. Эти деньги будут выплачены за каждого бесплатно размещенного человека, независимо от возраста.

Лазебная вспомнила и о тех, кто сейчас остался в российской оккупации - помощь этим людям тоже будет оказана.

Как ранее сообщалось, государственная социальная помощь переселенцам будет выплачиваться в период действия военного положения и одного месяца после его завершения. Во время войны нет необходимости обращаться за ее переназначением.