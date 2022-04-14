ВОЙНА В Украине В Киеве уже вернулись две трети жителей столицы, но спешить не советуют

2022-04-14 11:33

В Киеве уже вернулись две трети жителей, несмотря на рекомендацию не спешить с возвращением, сообщил мэр города Виталий Кличко в эфире ТВ.

"Мы ориентируемся на рекомендации военных, и они говорят, что на сегодня угроза достаточно большая, в том числе ракетных обстрелов. Еще одна угроза – идет разминирование прилегающих территорий области, где, к сожалению, несколько людей погибло в результате подрывов", – рассказал он.

Мэр отметил, что коммунальные предприятия столицы возвращается к нормальной работе, однако часть их сотрудников эвакуированы или вошли в ряды защитников Украины.

"Две трети киевлян уже вернулись, возвращаются каждый день, несмотря на рекомендации. Однако спешить не стоит: еще не все маршруты автобусов, троллейбусов работают в городе, идут проверки на блокпостах. Не будем забывать, что страна живет в условиях военного положения", - напомнил Кличко.

Кроме того, он сообщил, что в Киеве зарегистрировано 10 тысяч новых вынужденных переселенцев.