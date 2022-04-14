ВОЙНА В Украине "Много людей бегут, отказываются": российский оккупант рассказал о настроениях в армии Путина. Аудио

2022-04-14 19:00

Российский оккупант в телефонном разговоре с отцом пожаловался на массовое бегство и отказ воевать против Украины. Он рассказал, что больше половины личного состава из его взвода разбежалось.

При этом он добавил, что между оставшимися оккупантами нет доверия. Аудиоперехват разговора опубликовал в YouTube советник главы МВД Антон Геращенко.

По словам российского оккупанта, который вторгся на территорию Украины, в его взводе из 22 человек осталось только девятеро. Он отметил, что путинские захватчики не могут найти причин воевать против Украины.

"Много людей бегут, очень много. Отказываются. Вот мне по фигу, у меня мама, у кого-то вообще причин никаких нет, просто убегают. Как тебе сказать, вот у меня из взвода (было 22 человека) осталось 9. И из этих 9 к трем нету вообще никакого доверия, скажем так", – жалуется отцу оккупант.