ВОЙНА В Украине фото + видео Гаагский суд собирает доказательства военных преступлений в Мариуполе, Буче, Бородянке, Ирпене, Гостомеле

2022-04-15 12:29

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Целью встречи было обсуждение для обсуждения преступлений России, сообщают в пресс-службе Кабмина.

Речь шла, в частности, о жестокости российских военных в Буче, Бородянке, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах, а также о ракетных обстрелах вокзала в Краматорске и преступлениях в Мариуполе, которые Россия пытается скрыть от мирового сообщества.

"Необходимо обеспечить миллионам потерпевших от вооруженной агрессии России право на справедливый суд и привлечь к ответственности тех, кто организовывает и непосредственно совершает ужасные преступления против украинцев и всего украинского", — отметил Шмыгаль.

Следственные группы в составе Национальной полиции и прокуроров тщательно документируют преступления против гражданского населения со стороны российских военных.

Карим Хан отметил, что Международный уголовный суд будет собирать доказательства, чтобы все военные преступники понесли ответственность.