ВОЙНА В Украине Раскрыты детали покушений на Владимира Зеленского - план был довольно прост и дерзок

2022-04-15 19:33

В первые дни войны было немало перестрелок у Офиса президента, целью номер один был президент. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью BBC.

"План был довольно прост и дерзок: прежде всего, уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один", - сказал Данилов, добавив, что было несколько попыток это сделать.

"Перестрелок (возле Офиса президента) в первые дни было немало. Я не хочу говорить о количестве людей, которые положили в первые дни ДРГ, которые были на территории. Они здесь были. Вы не думайте, что они шли неподготовленными. Была сеть, были проработаны многие моменты. Но я благодарен и охране президента, и УГО, которое держало и держит правительственный квартал, и всем нашим военным", - сказал Данилов.

Он также рассказал, что был определен человек, который должен был возглавить марионеточное правительство в случае захвата россиянами Киева. Данилов не назвал точных имен, но намекнул, что это должны быть люди в больших погонах. При этом секретарь СНБО добавил, что это точно не Медведчук, не Янукович, не Мураев и Царев.