ВОЙНА В Украине видео Зеленский отреагировал на разные прогнозы "когда закончится война" в Украине

2022-04-16 16:00

 

Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам по итогам 51 дня войны.

В новом обращении к украинскому народу президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщения в СМИ с версиями, как долго может продолжаться война.

"Одни говорят, что несколько недель. Другие говорят, что несколько лет. Кто-то говорит, что война будет продолжаться до конца этого года. А кто-то советует готовиться к постоянной конфронтации с Россией, пока она будет существовать", – пересказывает президент разные версии.

Зеленский подчеркивает, что для подобных прогнозов требуется гораздо больше информации и более глубокий анализ для того, чтобы понимать и знать намерения и возможности российской армии.

 
 Особенно следует учитывать эффективность инструментов влияния на Россию, которые применяет Украина и вся антивоенная коалиция против агрессии РФ, говорит президент.

И заявляет, что окончание войны напрямую зависит от усиленной помощи партнеров.

"Я всегда говорю нашим партнерам, что наступление мира напрямую зависит от объема их помощи. Зависит буквально то, сколь еще украинцев и украинок успеют убить оккупанты. Если кто-то говорит, год или годы, то я вам отвечаю, в ваших силах сделать войну значительно короче!", – акцентировал президент.

По его мнению, ускорение мира состоит в активных действиях партнеров и выполнении их обещаний. В частности, чем быстрее мир предоставит необходимое оружие, финансовую помощь, введет нефтяное эмбарго против России и полностью блокирует банковский сектор РФ, тем быстрее закончится война.

 

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