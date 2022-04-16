ВОЙНА В Украине В плену оккупантов сейчас около 700 военных. Гражданских более 1000, - Верещук

2022-04-16 19:00

В плену оккупантов сейчас находится около 700 украинских военных. При этом Россия удерживает более тысячи гражданских, большинство из которых - женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук в эфире телемарафона.

"Более тысячи гражданских в плену у русских, более пятисот - это женщины. Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить без всяких условий наших гражданских людей. Относительно количества пленных у нас примерный паритет: у нас около 700 их военнопленных и в них около 700 наших военных", - рассказала Верещук.

В свою очередь она подчеркнула, что РФ полностью не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с пленными, обменивают пленных выборочно и не обращают внимание на поданные украинской стороной списки.