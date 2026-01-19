ВІЙНА В Україні ЗСУ спростували фейки про захоплення окупантами нового населеного пункту на Донеччині

2026-01-19 13:35

Міньківка на Слов'янському напрямку перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомило угруповання військ Схід.

"Заява пропагандистів держави-агресора про нібито захоплення Міньківки не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямована на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує", - йдеться у повідомленні

Також зазначається, що українські підрозділи й надалі контролюють північну частину Покровська, проводять пошуково-штурмові дії та знищують загарбників у міській забудові.

У Мирнограді захисники України тримають оборонні рубежі та ліквідовують російських військових на околицях. Для стримування ворога оборону міста поповнили додатковими силами та засобами. На тлі ускладненої логістики триває робота над розширенням коридорів постачання до Мирнограда.

Загалом у зоні відповідальності угруповання військ Схід минулої доби українські захисники відбили 72 ворожі штурми.

45 штурмових дій російської армії воїни зупинили на Покровському напрямку: у районах Никанорівки, Родинського, Сухецького, Мирнограда, Покровська, Рівного, Котлиного, Удачного й Молодецького, у бік Новопавлівки та Філії. За попередніми даними, на цій ділянці фронту вчора знешкодили 109 російських загарбників, 49 з них - безповоротно, знищили також десять одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога, чотири його антени, два квадроцикли, один термінал супутникового зв’язку, 53 безпілотники та станцію радіоелектронної боротьби.

Також на Покровському напрямку оборонці вчора уразили три артилерійські системи російських військ, п’ять одиниць автомобільної й одну одиницю спеціальної техніки, два квадроцикли й вісім укриттів для особового складу.

У цілому в зоні відповідальності угруповання військ Схід протягом доби ворог продовжує зазнавати найбільших втрат: за добу - 301 особа. Також цей час воїнам вдалося знищити 1555 безпілотників російської армії й 74 одиниці її іншого озброєння та техніки, зокрема танк.