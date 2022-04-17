ВОЙНА В Украине За сутки украинские ПВО поразили 13 воздушных целей оккупантов – Командование ВС ВСУ

2022-04-17 08:30

 

За сутки 16 апреля зенитно-ракетные подразделения Воздушных Сил и подразделения ООС поразили13 воздушных целей российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Командования ВС ВСУ в Facebook.

Среди пораженных целей: один самолет, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов и шесть крылатых ракет.

Также отмечается, что авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей, оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупационным войскам.

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