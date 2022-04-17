За сутки 16 апреля зенитно-ракетные подразделения Воздушных Сил и подразделения ООС поразили13 воздушных целей российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Командования ВС ВСУ в Facebook.
Среди пораженных целей: один самолет, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов и шесть крылатых ракет.
Также отмечается, что авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей, оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупационным войскам.