Ситуация на юге: ВСУ уничтожили 36 оккупантов и много вражеской техники, в том числе "Грады"

В свою очередь россияне нанесли ракетный удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня по Николаевщине.
Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты юга Украины артиллерийским огнем и ракетами.
Об этом говорится в своде Оперативного командования "Юг" о ситуации в регионе.
За прошедшие сутки по Николаевщине россияне нанесли ракетный удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня. Была повреждена инфраструктура, но нет потерь.
В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.
Оккупаты продолжают давить психологически, распространяя вещание своих пропагандистских телеканалов, распространяют фейки о войне в Украине. В то же время, продолжается запугивание и террор гражданского населения.
За прошлые сутки на юге украинские военные уничтожили: