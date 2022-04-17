ВОЙНА В Украине Украину после Вербного воскресенья накроют дожди с грозами: карта погоды

2022-04-17 17:00

 

В Вербное воскресенье, 17 апреля, в Украине будет довольно холодно, местами возможен даже мокрый снег. В ближайшие дни будет дождливо и прохладно.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, 18 апреля дожди пройдут по всей территории страны. Днем столбики термометров будут показывать от 5 до 17 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке страны. Ночью в западной части температура воздуха опустится до минусовых отметок - до -3 градусов. В остальных областях в ночные часы прогнозируется 2-9 градусов тепла.

Во вторник, 19 апреля, дожди пройдут по всей Украине, в северных и восточных, а также Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях - с грозами. Днем прогнозируется +5-19 градусов, ночью - от -2 до +9 градусов.

В среду, 20 апреля, дождливая погода сохранится на большей части украинских территорий, но на части страны будет сухо. Температура воздуха начнет повышаться - днем столбики термометров будут показывать от 7 до 16 градусов тепла, в ночные часы прогнозируется от 0 до +12 градусов.

В четверг, 21 апреля, на большей части Украины снова будет дождливо, осадков не ожидается только в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Днем воздух в Украине прогреется от 9 до 15 градусов тепла, в ночные часы прогнозируется от 3 до 7 градусов с отметкой "плюс".

 

 

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