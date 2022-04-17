ВОЙНА В Украине Под Харьковом украинские военные уничтожили 100 оккупантов, 15 единиц техники

2022-04-17 18:30

 

Украинские военные разбили врага на Харьковском направлении: около 100 оккупантов, 5 танков и 10 бронемашин.

На Харьковском направлении ВСУ нанесли мощные удары по противнику. Уничтожено 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов. Об этом сообщает в Facebook 81 отдельная аэромобильная бригада.

"Благодаря точным расчетам и другим мерам, огнем реактивщиков были нанесены мощные удары по наступающим силам противника. В частности, по подтвержденной информации, противник понес большие потери: 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР) и около сотни живой противника", - говорится в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ пошли в контратаку на Донбассе и отбросили оккупантов на несколько километров, — "ИС"

2022-04-17 19:30

В Крым свозят убитых оккупантов, люди массово едут с полуострова

2022-04-17 19:00

Украинские войска уничтожили 200 оккупантов за сутки: сводка о потерях армии рф

2022-04-17 13:30

Ситуация на юге: ВСУ уничтожили 36 оккупантов и много вражеской техники, в том числе "Грады"

2022-04-17 09:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Приват24" будет недоступен в ночь на 18 апреля: ПриватБанк предупредил клиентов

2022-04-17 20:00

ВСУ пошли в контратаку на Донбассе и отбросили оккупантов на несколько километров, — "ИС"

2022-04-17 19:30

В Крым свозят убитых оккупантов, люди массово едут с полуострова

2022-04-17 19:00

Под Харьковом украинские военные уничтожили 100 оккупантов, 15 единиц техники

2022-04-17 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Приват24" будет недоступен в ночь на 18 апреля: ПриватБанк предупредил клиентов 2022-04-17 20:00
ВСУ пошли в контратаку на Донбассе и отбросили оккупантов на несколько километров, — "ИС" 2022-04-17 19:30
В Крым свозят убитых оккупантов, люди массово едут с полуострова 2022-04-17 19:00
Под Харьковом украинские военные уничтожили 100 оккупантов, 15 единиц техники 2022-04-17 18:30