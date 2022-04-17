ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский: Мы можем сражаться с Россией и 10 лет

2022-04-17 21:30

По словам Президента Украины, шансы на успех переговоров с россией уменьшаются, поскольку украинское общество не хочет продолжения диалога.

Владимир Зеленский заявляет, что Киев готов к дипломатическому диалогу с москвой, но такой разговор на ультимативных условиях Кремля невозможен.

Если возникнет возможность, то "мы будем говорить", подчеркнул Зеленский в интервью CNN.

"Но говорить только на условиях ультиматумов РФ? В таком случае это вопрос об отношении к нам, а не о том, будет ли диалог "хорошим" или "плохим". Это такой диалог) невозможно", - сказал президент.

По его словам, чем быстрее такой разговор начнется, тем меньше людей погибнет, однако не исключил и другого варианта.

"Мы можем сражаться с российской федерацией и 10 лет", – заявил Зеленский.

Глава государства рассказал, что российские атаки на украинцев затрудняют дипломатический диалог для прекращения войны.

"Как я уже говорил до этого, какова цена всего этого? Это люди. Много людей, которых убили. И кто в итоге за это все платит? Это Украина. Только мы. Для нас это действительно высокая цена", - заявил он.

По словам президента, пока шансы на успех переговоров с россией уменьшаются, поскольку украинское общество не хочет продолжения диалога.

"Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах переговоров с россией.