ВОЙНА В Украине видео После освобождения от российских оккупантов в Киевской области уже расчищены сотни км дорог и улиц

2022-04-18 15:38

В Киевской области, после ее освобождения от российских оккупантов, расчистили 125 км дорог и улиц, а также 102 км Житомирской трассы, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Также было убрано 14 км трассы М-07 Киев — Ковель, Р-30 подъезд к Ирпеню — 2,8 км и еще 4 км трассы Т-10−01 Ворзель — Забучье — /Киев-Чоп/.

Тимошенко сообщил, что на подъезде к Ирпеню асфальтируют временную переправу.

Кроме того, за прошедшие сутки удалось возобновить электроснабжение для 19 594 потребителей. Полностью или частично восстановлено распределение газа в 82 населенных пунктах.

Отмечается, что в Буче через дизель-генераторы наполнили питьевой водой несколько водонапорных башен, что позволило возобновить водоснабжение в небольшой части города. Возобновило работу предприятие, разливающее бутылированную воду.

Жителям сел Микуличи, Клавдиево-Тарасово и Пороскотень тоже подается вода. В поселке Иванков полностью восстановлено электроснабжение, что позволило запустить воду в систему. В настоящее время 80% абонентов поселка обеспечены круглосуточным централизованным водоснабжением, остальные 20% почасово — четыре часа утром и четыре часа вечером до выяснения качества питьевой воды.

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