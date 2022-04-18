ВОЙНА В Украине Побывавшие в Украине российские оккупанты массово отказываются воевать

2022-04-18 16:30

 

Личный состав 200-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) после выполнения служебно-боевых задач во время проведения “специальной военной операции” на территории Украины больше не желает участвовать в боевых действиях. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

По его словам, больше 100 военнослужащих бригады отказались от дальнейшего участия в “специальной военной операции”. Их отправлено из полевого лагеря на территории Белгородской области домой в Печенгу.

Как сообщала группа «ИС», росгвардейцы из Хакасии отказались участвовать в преступной войне с Украиной.

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Генштаб назвал потери российской армии с начала войны 2022-04-18 16:00
видео После освобождения от российских оккупантов в Киевской области уже расчищены сотни км дорог и улиц 2022-04-18 15:38
видео После ликвидации главного корабля чф рф командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа повышен до вице-адмирала 2022-04-18 13:33