ВОЙНА В Украине Побывавшие в Украине российские оккупанты массово отказываются воевать

2022-04-18 16:30

Личный состав 200-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) после выполнения служебно-боевых задач во время проведения “специальной военной операции” на территории Украины больше не желает участвовать в боевых действиях. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

По его словам, больше 100 военнослужащих бригады отказались от дальнейшего участия в “специальной военной операции”. Их отправлено из полевого лагеря на территории Белгородской области домой в Печенгу.

Как сообщала группа «ИС», росгвардейцы из Хакасии отказались участвовать в преступной войне с Украиной.