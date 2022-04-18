ВОЙНА В Украине Зеленский: За попытку "рублевой оккупации" нужны санкции против всей банковской системы рф

2022-04-18 18:00

 

Попытка России перевести временно оккупированные ею области Украины рублевую зону должна повлечь за собой санкции против всей банковской системы страны-агрессора. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 53-го дня полномасштабной войны – 17 апреля.

Зеленский сказал, что оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых ДНР и ЛНР – переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России.

Президент подчеркнул, что такие действия России требуют большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета. "Ответом на попытку "рублевой оккупации" Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – часть оккупационной машины", – заявил Зеленский.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео После ликвидации главного корабля чф рф командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа повышен до вице-адмирала

2022-04-18 13:33

ВИДЕО 18+ Путин проговорился премьеру Италии, что не хочет заканчивать войну против Украины

2022-04-18 11:32

фото Какие мины и ловушки ставят в Украине русские оккупанты - чем опасен каждый из боеприпасов

2022-04-18 09:31

Владимир Зеленский: Мы можем сражаться с Россией и 10 лет

2022-04-17 21:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ освободили несколько населенных пунктов возле Изюма, – Минообороны

2022-04-18 20:00

Порты всех стран ЕС закрылись для российских кораблей - Ермак

2022-04-18 19:30

Въезд украинцев в ЕС снова только по загранпаспорту, возможны исключения

2022-04-18 19:00

Страстная неделя: что можно и нельзя делать перед Пасхой

2022-04-18 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ освободили несколько населенных пунктов возле Изюма, – Минообороны 2022-04-18 20:00
Порты всех стран ЕС закрылись для российских кораблей - Ермак 2022-04-18 19:30
Въезд украинцев в ЕС снова только по загранпаспорту, возможны исключения 2022-04-18 19:00
Страстная неделя: что можно и нельзя делать перед Пасхой 2022-04-18 18:30