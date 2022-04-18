ВОЙНА В Украине Въезд украинцев в ЕС снова только по загранпаспорту, возможны исключения

2022-04-18 19:00

Укрзалізниця сообщила, что для въезда в страны Евросоюза украинцам вновь нужно предъявлять на границе загранпаспорт, и призывает Госпогранслужбу, которая ничего об этом пока не сообщала, обновить правила пересечения границы гражданами Украины и объявить об этом.

"Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее", – пишет УЗ в соцсетях.

В госкомпании уточнили, что исключения при пересечении границы без загранпаспорта "возможны на усмотрение пограничников" при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир.

Укрзалізниця призвала ГПСУ заранее предупреждать об изменениях в правилах и "более четко" разъяснить причины недопущения беженцев без загранпаспортов, а также попросила пассажиров адресовать уточняющие вопросы ГПСУ.

Официальный представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что режим пересечения госграницы по загранпаспорту еще на прошлой неделе начали приводить к тому, который был ранее, и что прописано законодательно, а также в соответствии с обязательствами Украины перед ЕС.

По его словам, ситуация с выездом беженцев стабилизировалась и, в отличие от первых дней и недель полномасштабного вторжения, уже не является "авральной", когда из соображений гуманности ЕС принимал всех, кто бежал от войны, по внутренним украинским документам и даже без них.

В отдельных исключительных случаях пограничник может принять решение пропустить беженца в ЕС и без загранпаспорта, уточнили в ГПСУ, но посоветовали все же не рассчитывать на это и оформить соответствующие документы в Миграционной службе, которая еще в марте возобновила работу.