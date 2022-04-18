ВОЙНА В Украине Украине нельзя затягивать с контрнаступлением на Донбассе - Atlantic Council

2022-04-18 21:00

Чтобы противостоять новой стратегии России, Украина должна огнем и маневром выбить российские силы из Мариуполя.

Война в Украине вошла в новую фазу: битвы за контроль над Донбассом. Акцент будет сделан не на обороне Украины от крупных атакующих сил, а на ее наступательных действиях против окопавшихся русских.

Военные консультанты Atlantic Council проанализировали варианты развития событий российско-украинской войны.

"Мы определили два потенциальных направления российских атак. Во-первых, Кремль намерен взять под контроль (или уничтожить) Мариуполь и тем самым устранить украинское военное присутствие в сухопутном коридоре между Крымом и Донбассом. Во-вторых, русские, скорее всего, проведут наступление на юге в направлении изюма. В ответ на изменение российской стратегии украинские силы переходят к более активным контратак. Украина готовится к масштабному столкновению с российскими силами на востоке, поэтому остро нуждается тяжелого вооружения для вытеснения российских войск из Донецка и Луганска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на то, что РФ переместила основные усилия на восток, ее воздушные и ракетные удары продолжаются по всей Украине. Цель — помешать украинским ПВО сосредоточиться исключительно на Донбассе и нанести ущерб украинским регионам.

"Украинцам придется не только сдерживать продвижение российских войск, но и выбивать их из укрепленных позиций. Считаем, что такой характер боевых действий может превратиться в кровопролитную войну на истощение. В ее ходе линия фронта будет перемещаться то в одну, то в другую сторону", - отмечают эксперты.

Чтобы противостоять русскому наступлению на Донбассе и перейти в контрнаступление, украинцам понадобятся наступательное вооружение: наземные огневые средства, ударная авиация, бронетехника, противокорабельные системы.

Сосредоточение сил на Донбассе дает российской армии возможность разместить неопытных солдат на оборонительных позициях в подконтрольных районах России. Там ее подразделения будут иметь сами преимущества в обороне, которыми пользовалась Украина на начальных этапах российского вторжения.

"Вот почему украинцы должны не затягивать с контрнаступлением. Чтобы противостоять новой стратегии России, Украина должна огнем и маневром выбить российские силы из Мариуполя, предотвратить формирование сухопутного коридора из Донбасса в Крым и освободить оккупированную территорию к западу и северу от Донецка. Это нужно сделать, прежде чем русские закрепили там успех. Украинские удары в направлении Крыма и по оккупированным районам Донбасса нужно наносить преимущественно артогнем с дальних дистанций и ударами с воздуха", - добавляют эксперты.

Напомним, что Минобороны РФ предложило украинским бойцам в Мариуполе сложить оружие и сдаться. Они отказались от капитуляции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны.