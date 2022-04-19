ВОЙНА В Украине Битва за Донбасс началась! Оккупанты пытаются наступать вдоль линии фронта в трех областях

2022-04-19 09:32

Войска русских фашистов начали массированное наступление на Донбассе. Вчера они попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, захватчики активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск.

"Наши войска держатся. Лишь в двух местах им удалось прорваться - это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий", - сказал секретарь СНБО. Он добавил, что попытка перейти к активной фазе началась сегодня утром.

Напомним, ранее в Генштабе заявили о признаках наступления на Донбассе. Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.