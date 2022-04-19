ВОЙНА В Украине Битва за Донбасс началась! Оккупанты пытаются наступать вдоль линии фронта в трех областях

2022-04-19 09:32

Войска русских фашистов начали массированное наступление на Донбассе. Вчера они попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, захватчики активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск.

"Наши войска держатся. Лишь в двух местах им удалось прорваться - это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий", - сказал секретарь СНБО. Он добавил, что попытка перейти к активной фазе началась сегодня утром.

Напомним, ранее в Генштабе заявили о признаках наступления на Донбассе. Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Зеленский отреагировал на разные прогнозы "когда закончится война" в Украине

2022-04-16 16:00

Зеленский назвал число погибших украинских военных в войне с россией

2022-04-16 11:00

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Запад должен поставить ультиматум путину

2022-04-14 13:32

В Киеве уже вернулись две трети жителей столицы, но спешить не советуют

2022-04-14 11:33

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео После уничтожения "москвы" в Черном море осталось всего пять русских военных кораблей с ракетами

2022-04-19 12:28

В Украине растаможка авто временно стала бесплатной - На границе с Польшей моментально выросли очереди

2022-04-19 11:33

фото ВСУ ликвидировали командира еще одного большого русского военного корабля «Цезарь Куников»

2022-04-19 10:26

Битва за Донбасс началась! Оккупанты пытаются наступать вдоль линии фронта в трех областях

2022-04-19 09:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео После уничтожения "москвы" в Черном море осталось всего пять русских военных кораблей с ракетами 2022-04-19 12:28
В Украине растаможка авто временно стала бесплатной - На границе с Польшей моментально выросли очереди 2022-04-19 11:33
фото ВСУ ликвидировали командира еще одного большого русского военного корабля «Цезарь Куников» 2022-04-19 10:26
Битва за Донбасс началась! Оккупанты пытаются наступать вдоль линии фронта в трех областях 2022-04-19 09:32