ВОЙНА В Украине В Украине растаможка авто временно стала бесплатной - На границе с Польшей моментально выросли очереди

2022-04-19 11:33

На границе с Польшей появились очереди в пунктах пропуска из-за большого количества желающих воспользоваться беспошлинным ввозом автомобилей.

"В связи с увеличением количества желающих воспользоваться таможенными упрощениями при оформлении транспортных средств на границе с Польшей, в частности перед пунктами Шегини – Медика, Краковец – Корчова, Рава-Русская – Хребенне на въезд в Украину создаются большие очереди", – сообщила Государственная таможенная служба .

Таможня призвала граждан воспользоваться пунктами пропуска Угринов – Долгобичув, Грушив – Будомеж, Смельница – Кросьценко, а позже оформить документы на авто на внутренних таможенных постах.