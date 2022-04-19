ВОЙНА В Украине Подоляк назвал единственный способ быстро закончить войну в Украине

2022-04-19 21:00

 

Боевые действия в Украине могут повлечь продовольственный кризис в мире, поэтому действовать надо немедленно, отмечают в ОП.

Единственный способ быстро закончить войну - вооружить Украину и "обескровить" Россию путем введения нефтяного и газового эмбарго.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк в Twitter.

Он предупредил, война в Украине может затянуться, что спровоцирует продовольственный кризис по всему миру.

"Затяжная война в Украине может повлечь продовольственный кризис по всему миру, говорят ведущие аналитики. Единственный способ быстро закончить войну – вооружить Украину и обескровить Россию через нефтяное и газовое эмбарго. Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое", – написал Подоляк.

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ВОЙНА В Украине

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