ВОЙНА В Украине Байден созывает срочное совещание мировых лидеров из-за нового наступления России в Украине

2022-04-19 16:30

Президент США Джо Байден созывает 19 апреля срочное совещание мировых лидеров из-за нового наступления России в Украине.

Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Отмечается, что в совещании примут участие лидеры Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии.

Кроме того, на совещании в режиме онлайн будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель.

Как свидетельствует расписание Байдена на 19 апреля, размещенное на сайте factba.se, глава Белого дома "проведет защищенный видеоразговор с союзниками и партнерами, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности" в 16.45 по Киеву.