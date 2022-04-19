ВОЙНА В Украине Румыния планирует предоставить Украине летальное оружие, - Romania Libera

2022-04-19 22:30

 

Румыния намерена передать Украине партию летального оружия из своих резервов Минобороны. Для этого стране пришлось внести поправки в законодательство, чтобы поставлять вооружение не только странам НАТО, но и потенциальным союзникам альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Libera.

"Это решение (передать оружие - ред.) станет возможным благодаря внесению поправок к румынскому законодательству. Специальный указ разработал Минобороны страны. Нормативный акт внесет изменения в постановление правительства о "накоплении, вывозе и обновлении резервов, предназначенных для национальной обороны", - пишет газета.

Как информирует издание, в тексте документа указано, что причиной такого решения стало полномасштабное вторжение России в Украину.

"После принятия этой поправки Румыния сможет поставлять вооружение не только странам-партнерам по НАТО, но и потенциальным союзникам Альянса. Как известно, Украина является не союзником, а партнером НАТО", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности предоставить Украине дополнительное вооружение. Речь идет о тяжелом оружии, в том числе и бронетехнике.

Добавим, в Великобритании планируют в ближайшее время передать Украине бронированные ракетные установки Stormer для запуска ракет Starstreak.

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