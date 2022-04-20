ВОЙНА В Украине видео Нельзя допустить даже мысли о победе россии, - канцлер ФРГ Олаф Шольц

2022-04-20 10:25

Берлин продолжит активно помогать Киеву. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров в видеоформате союзников по НАТО, лидеров стран ЕС и Большой семерки.

Немецкий политик при этом отметил, что никакого участия НАТО в российско-украинском конфликте не будет.

"Мы все едины в этом", - отметил Шольц.

Канцлер ФРГ также заявил, что нельзя допустить даже мысли о победе россии в Украине. В настоящее время Германия и Украина изучают список оружия, которое может быть поставлено Киеву. Одобренные поставки оплатит Берлин, а сделано это будет немедленно. По словам Шольца, собственные запасы бундесвера в вопросе поставок вооружений по большей части исчерпаны, дальнейшие поставки обеспечит ВПК Германии.

Также он отметил, что Большая семерка может предоставить Украине финподдержку в размере 50 миллиардов евро.

Кроме того, Шольц высказался насчет эмбарго на поставки газа из россии. Он отметил, что для многих стран это пока практически непреодолимо, а для Германии и вовсе стало бы серьезным вызовом.

 

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