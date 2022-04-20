ВОЙНА В Украине видео "Русские любят рассказывать сказки, но по факту воевать не умеют", - советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

2022-04-20 14:35

Для Укрианы нет разницы, в какой фазе находится война против россии. Так прокомментировал начало битвы за Донбасс советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Донбасс. "Вторая фаза спецоперации". Вторая, третья, десятая? Уже не имеет ни малейшего значения. Почему? Потому что это то же самое, что "возьмем Киев за 72 часа". Просто русские любят рассказывать сказки. А в реальности будет лишь то, что нужно Украине", - пишет Подоляк.

Он отметил, что оркостан продолжает использовать странные символы, приравнивая себя к нацистам.

"Для нас нет разницы в какой фазе и сколько уничтожать российских представителей, российскую армию, которая не умеет воевать, а умеет только убивать людей, разрушать инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру", - добавил Подоляк.

Он считает, что россия пытается продемонстрировать всему миру свою варварскую цивилизацию, которую необходимо изолировать. Украина же, со своей стороны, поможет стране-оккупанту с этой задачей.

"Ну хорошо, они пойдут сегодня на Донбасс, они потеряют еще определенное количество своих людей, который они не считают за людей. Хорошо, мы в этом им тоже поможем", - написал Подоляк.

Он добавил, что Украина, в первую очередь, пытается уберечь как можно большее количество людей и инфраструктуру, чтобы после завершения войны перестроиться после этого нашествия.