Мир видео Москва провела подготовку к вторжению и захвату территории Беларуси

2022-04-20 15:38

Военная разведка Украины получила документы, которые свидетельствуют о подготовке россии к вторжению и захвату территории Беларуси. 

Как сообщает пресс-служба ГУР, после фальсификаций президентских выборов в Беларуси в РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов.

Так, оккупация Беларуси планировалась под предлогом избежания втягивания россии “в региональную или широкомасштабную войну со странами - членами НАТО на Западе”.

"Одним из доказательств подготовки россии к военной агрессии против соседнего государства является Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи", - подчеркнули в ГУР.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Мир"

видео Москва провела подготовку к вторжению и захвату территории Беларуси

2022-04-20 15:38

На россии запретили выпускать и продавать журналы с мировым именем - Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour

2022-04-20 13:32

Франция намерена убедить страны ЕС ввести нефтяное эмбарго против россии

2022-04-19 18:00

видео Стало известно, почему Молдова опасается продавать Украине истребители Миг-29

2022-04-18 14:34
Все статьи раздела "Мир"

Мир

видео Москва провела подготовку к вторжению и захвату территории Беларуси 2022-04-20 15:38
На россии запретили выпускать и продавать журналы с мировым именем - Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour 2022-04-20 13:32
Франция намерена убедить страны ЕС ввести нефтяное эмбарго против россии 2022-04-19 18:00
видео Стало известно, почему Молдова опасается продавать Украине истребители Миг-29 2022-04-18 14:34