Мир видео Москва провела подготовку к вторжению и захвату территории Беларуси

2022-04-20 15:38

Военная разведка Украины получила документы, которые свидетельствуют о подготовке россии к вторжению и захвату территории Беларуси.

Как сообщает пресс-служба ГУР, после фальсификаций президентских выборов в Беларуси в РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов.

Так, оккупация Беларуси планировалась под предлогом избежания втягивания россии “в региональную или широкомасштабную войну со странами - членами НАТО на Западе”.

"Одним из доказательств подготовки россии к военной агрессии против соседнего государства является Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи", - подчеркнули в ГУР.