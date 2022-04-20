ВОЙНА В Украине Нидерланды дадут Украине тяжелое вооружение: что именно могут получить ВСУ

2022-04-20 21:00

 

Нидерланды передадут Украине тяжелое вооружения и бронетехнику для усиления потенциала Вооруженных сил. Так страна выразит поддержку из-за начала Россией нового военного наступления.

Об этом сообщает издание "Милитарный".

Отмечается, что на этот счет нидерландские чиновники, премьер Марк Рютте и глава Минобороны Кайса Оллонгрен, провели переговоры с украинским руководством.

“Выразили нашу поддержку из-за начала Россией нового наступления. Нидерланды будут посылать Украине более тяжелую технику, включая бронетехнику”, - сообщил премьер.

Он отметил, что вместе с партнерами будет рассмотрена возможность поставок тяжелой техники.

По информации издания Defense Express, ссылающегося на свои источники, Нидерланды могут передать Украине определенное количество бронемашин YPR-765. При этом из них демонтируют вооружение, их будут использовать для транспортировки личного состава.

YPR-765 – боевая машина пехоты на базе американского гусеничного бронетранспортера М113. Основное вооружение YPR-765 – автоматическая пушка KBA-B02 калибра 25 миллиметров. YPR-765 был снят с вооружения в 2012 году, когда был взят на вооружение БМП CV90. На складах может оставаться около 500 YPR-765.

Ранее Нидерланды приняли решение отправить в Украину 200 зенитных ракет Stinger. До вторжения России страна анонсировала передачу снайперских винтовок, радиолокационных систем, миноискателей, разного военного имущества. В частности, речь шла о двух радарах наблюдения за полем боя, пяти радарах обнаружения артиллерии, 100 снайперских винтовок с 30 тысячами единиц боеприпасов к ним.

В последнее время Украине более активно передают страны вооружение. Так, Словакия передала систему противовоздушной обороны С-300, США – 18 155-мм буксированных гаубиц и 40 тысяч артиллерийских снарядов, Британия анонсировала отправку защитных бронемашин “Mastiff”, Австрия – бронетранспортеров Bushmaster.

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