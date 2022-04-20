ВОЙНА В Украине На Запорожье российские солдаты устроили бунт: "кадыровцы" открыли огонь, данные разведки

2022-04-20 17:30

В Пологовском районе Запорожской области начались бунты российских военнослужащих

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.

По его словам, солдаты России не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанные деньги.

«Впрочем, «кадыровцы» жестоко убили трех зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой. В то же время поставка оружия для российской армии на территории Запорожской области не прекращается», - сообщил Арефьев.

Напомним, ранее стало известно, что в Розовке Запорожской области российские оккупанты под дулом автоматов заставили людей проголосовать на "референдуме".

Как заявили в Запорожской ОВА, об этом рассказал председатель Пологовской районной государственной администрации Артур Крупский.

"Запуганные люди под дулом автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, что находятся за рамками правового поля Украины... Мы знаем, что это фэйковое и коварное мероприятие, которое несет угрозу прежде всего, самим жителям общины. Мы знаем, что она незаконна. И мы никогда не признаем эти события", - отметил Крупский.