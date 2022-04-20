ВОЙНА В Украине россия перебрасывает до 20 тысяч наемников для боев на востоке Украины – СМИ

2022-04-20 22:30

Россия перебросила до 20 тысяч наемников из Сирии, Ливии и других стран для участия в наступлении на Донбассе, которые в основном будут использованы как пушечное мясо против украинской армии.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на европейского чиновника.

По словам чиновника, количество наемников на востоке Украине колеблется от 10 до 20 тысяч, и трудно разграничить эту цифру между сирийцами, ливийцами и боевиками, завербованными ЧВК «Вагнер».

«Что я могу вам сказать, так это то, что мы действительно видели некоторые перемещения из этих районов, Сирии и Ливии, в восточный регион Донбасса, и эти ребята в основном используются как пушечное мясо против украинского сопротивления. Это пехота. У них нет тяжелой техники или транспортных средств», – сказал чиновник.

Бывшим сирийским солдатам за участие в боевых действиях в Украине предлагали от 600 до 3 тысяч долларов в зависимости от звания и опыта. ЧВК «Вагнера» перебросила в Украину большую часть своих боевиков, которые воевали в Ливии.

Наемников бросают на российскую попытку захватить как можно больше восточной Украины, что западные военные чиновники назвали стремлением одержать какую-то победу, о которой Владимир Путин может объявить на военном параде 9 мая в Москве, посвященном памяти вторая мировая война.

Европейский чиновник заявил, что на этом этапе войны у кремля есть четыре цели: захват Донбасса, обеспечение сухопутного коридора в Крым, захват Херсонской области для обеспечения поставок пресной воды в Крым и захват дополнительных территорий, которые можно было бы использовать в качестве буфера или козыря в переговорах.

Считается, что у России до сих пор есть три четверти вооруженных сил, с которыми она начала войну в феврале: 76 батальонных тактических групп, всего около 60 000 военнослужащих. Западные официальные лица говорят, что российская армия сталкивается со многими из тех же проблем, которые привели к поражению оккупантов в битве за Киев и на севере Украины.

У российских войск есть проблемы с логистикой. Хотя пути для снабжения армии на Донбассе короче, многое будет зависеть от состояния автомобильных и железных дорог.

«Вы должны иметь в виду, что российская армия очень зависит от железных дорог, и железнодорожная сеть неоднократно подвергалась нападениям со стороны сопротивления», — сказал европейский чиновник. Кроме того, по словам чиновника, боевой дух в российских рядах низок и продолжает снижаться.

«Им не нравится эта война, потому что им не нравится идея убивать людей, говорящих по-русски. Они потеряли много товарищей на севере и потеряли крейсер «Москва».

В-третьих, у русских до сих пор нет гарантированного превосходства в воздухе, поэтому они не могут обеспечить постоянную непосредственную поддержку своих войск с воздуха на земле, сказал чиновник.

Чиновник сказал, что не видит признаков неизбежности поражения ВСУ, отметив, что украинская армия ежедневно получает новое вооружение.