ВОЙНА В Украине Германия перевооружит Восточную Европу в обмен на танки для Украины, - Bloomberg

2022-04-20 23:00

Немецкое правительство передаст современные танки странам Восточной Европы. Они заменят технику, которую бывшие члены Варшавского договора готовы отправить в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Германия стремится избежать прямой поставки вооружения Украине. Высокопоставленное лицо тамошнего правительства заявило о готовности передать немецкие танки странам, которые отправят в Украину технику советских времен.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры о том, какая из стран-членов НАТО в Восточной Европе будет поставлять оружие Украине. В свою очередь Германия предоставит украинским военным тяжелую артиллерию и научит ею пользоваться.

Кроме того, немецкие военные проведут обучение по использованию артиллерийской системы PzH 2000, которую Нидерланды передали Украине. Учеба пройдет на территории Польши или Германии.

К слову, Япония устранила законодательные "лазейки" для избежания санкций гражданами РФ.