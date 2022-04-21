ВОЙНА В Украине ФОТО 18+ В районе Попасной ВСУ ликвидировали группу российских наемников ЧВК Вагнера

2022-04-21 11:33

Украинские военнослужащие уничтожили группу российских наемников возле города Попасная в Луганской области. Об этом сообщает 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Военнослужащие Королевской бригады с радостью встретили очередную партию наемников из частной военной компании Лига (бывшая Вагнер). Оккупанты почти добежали до Попасной, устали и получили "заслуженный вечный отдых", – говорится в сообщении.

В свою очередь главред издания Цензор.нет Юрий Бутусов уточнил, что были уничтожены 10 наемников, завербованных в Ливии.

"Вначале в лобовые атаки россияне гнали мобилизованных с Донбасса, затем пошли регулярные войска, а теперь когда и их перебили, пошли в бой ливийцы. Кстати, интересно, что в отличие от мобилизованных на Донбассе российское командование ливийцам хорошо платило – посмотрите, у них отличная экипировка, есть бронежилеты, аптечки, обувь Lowa, каски, оптика, тепловизоры, все это мобилизованным россияне не выдают", – рассказал журналист.

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