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ВОЙНА В Украине
ВОЙНА В Украине
видео
В Польше сносят последние памятники советской эпохи
2022-04-21 12:01
Никакого демонтажа, совковые монументы просто уничтожают экскаваторами.
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Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"
ВОЙНА В Украине
Путин приказал Шойгу отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе
2022-04-21 16:00
В ближайшем окружении путина уже признали войну против Украины катастрофической ошибкой, - Bloomberg
2022-04-21 15:38
документ
В Википедии на 20-ти языках появилась страница о «рашизме» как идеологии режима путина
2022-04-21 14:36
документ
Бомбардировкой Мариуполя руководит уроженец Одессы - разведка раскрыла данные врага
2022-04-21 12:28