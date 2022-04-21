ВОЙНА В Украине видео В Польше сносят последние памятники советской эпохи

2022-04-21 12:01

Никакого демонтажа, совковые монументы просто уничтожают экскаваторами.

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Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Путин приказал Шойгу отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе 2022-04-21 16:00
В ближайшем окружении путина уже признали войну против Украины катастрофической ошибкой, - Bloomberg 2022-04-21 15:38
документ В Википедии на 20-ти языках появилась страница о «рашизме» как идеологии режима путина 2022-04-21 14:36
документ Бомбардировкой Мариуполя руководит уроженец Одессы - разведка раскрыла данные врага 2022-04-21 12:28