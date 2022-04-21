ВОЙНА В Украине Число погибших российских солдат в Украине перевалило за 21 тысячу: сводка по потерям оккупантов

2022-04-21 17:30

На 57 день достойного сопротивления украинцев российским захватчикам, враг понес значительные потери в живой силе – по состоянию на утро 21 апреля они составляют 21 000 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили:

танков ‒ 829 ед,

боевых бронированных машин ‒ 2118 ед,

артиллерийских систем – 393 ед,

РСЗО - 136 ед,

средства ПВО - 67 ед,

самолетов – 172 ед,

вертолетов – 151 ед,

автомобильной техники - 1508 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166.

Специальная техника – 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Отмечается, что в связи с высокой интенсивностью боевых действий, подсчет усложняется и данные по личному составу приблизительны.