ВОЙНА В Украине Число погибших российских солдат в Украине перевалило за 21 тысячу: сводка по потерям оккупантов

2022-04-21 17:30

 

На 57 день достойного сопротивления украинцев российским захватчикам, враг понес значительные потери в живой силе – по состоянию на утро 21 апреля они составляют 21 000 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили:

  • танков ‒ 829 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2118 ед,
  • артиллерийских систем – 393 ед,
  • РСЗО - 136 ед,
  • средства ПВО - 67 ед,
  • самолетов – 172 ед,
  • вертолетов – 151 ед,
  • автомобильной техники - 1508 ед,
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 166.
  • Специальная техника – 27.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Отмечается, что в связи с высокой интенсивностью боевых действий, подсчет усложняется и данные по личному составу приблизительны.

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