Число погибших российских солдат в Украине перевалило за 21 тысячу: сводка по потерям оккупантов
2022-04-21 17:30
На 57 день достойного сопротивления украинцев российским захватчикам, враг понес значительные потери в живой силе – по состоянию на утро 21 апреля они составляют 21 000 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили:
- танков ‒ 829 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2118 ед,
- артиллерийских систем – 393 ед,
- РСЗО - 136 ед,
- средства ПВО - 67 ед,
- самолетов – 172 ед,
- вертолетов – 151 ед,
- автомобильной техники - 1508 ед,
- корабли /катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166.
- Специальная техника – 27.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Отмечается, что в связи с высокой интенсивностью боевых действий, подсчет усложняется и данные по личному составу приблизительны.