ВОЙНА В Украине Россия отказалась от установления "пасхального" перемирия в Украине и отметилась циничным заявлением

2022-04-21 18:00

 

Россия отказалась поддерживать предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша об установлении "пасхального" перемирия в Украине. Паузу между боевыми действиями хотели использовать для организации гуманитарных коридоров и эвакуации мирного населения.

 Вместо конструктивного разговора об организации перемирия представитель РФ в ООН начал пересказывать пропагандистские нарративы о "киевских националистах и радикалах". Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

Член ООН от страны-агрессора назвал призывы к перемирию "неискренними и лживыми". Также он ни слова не сказал о гуманитарных проблемах, но пожаловался, что российских оккупантов якобы обвиняют в "бесчеловечных провокациях".

"Антониу Гутерриш призвал установить с 21 апреля "пасхальную гуманитарную паузу" для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских. Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному эту трепотню регулярно терпеть", – написал Кислица.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил объявить в Украине "пасхальное перемирие". Он был уверен, что в период с 21 по 24 апреля включительно обе стороны должны прекратить огонь.

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